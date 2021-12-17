В Сербии приостановили добычу лития

Городской совет сербского города Лозницы проголосовал за приостановку плана регионального развития, который разрешал горнодобывающему гиганту Rio Tinto добычу лития на его окраинах.

Решению парламента предшествовала петиция, подписанная более чем 5 000 человек, а так же протесты граждан и экологов по всей Сербии.

Премьер-министр страны, Ана Брнабич заявила, что компания Rio Tinto должна быть более открыта для местного населения. По ее словам откроется ли шахта, зависит от граждан и оценки воздействия добычи лития на окружающюю среду.

После заявления премьера, экологи и местное население города Лозницы приостановили акции протеста и митинги.