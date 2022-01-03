Сербские экологи против литиевого рудника

Сотни экоактивистов устроили акцию протеста в Нови-Саде на западе Сербии против возможного начала разработки литиевого рудника англо-австралийским концерном Rio Tinto.

Чтобы привлечь внимание властей к негативным последствиям для окружающей среды и их образа жизни, участники акции заблокировали центральную улицу второго по величине города страны.

В декабре власти приостановили действие двух нормативных актов (закона о принудительном отчуждении и поправок к закону о референдуме), позволяющих иностранным инвесторам заниматься добычей полезных ископаемых на территории Сербии.

Джордже Гаврилович, экоактивист:

"Нет сил это терпеть. Они разрушают нашу прекрасную Сербию. Для простых людей это пытка. Магнаты богатеют, правительство потакает преступникам. Когда наконец обратят внимание на наши проблемы, проблемы простых людей?"

Аналогичные протесты проходят в Сербии с ноября прошлого года. Организаторы акции в Нови-Саде требуют, чтобы президент Александр Вучич окончательно снял с повестки вопрос о разработке недр на западе Сербии и отказал в миллиардном контракте горно-металлургическому гиганту.

"Активисты намерены продолжать протесты на дорогах до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Здесь на западе Сербии многие опасаются, что если начнется разработка литиевого рудника, жителям не удастся избежать массовых экспроприаций. Правительство уверяет, что производство может начаться только, если проект будет признан безопасным в соответствии с принятыми в стране нормами", - передает корреспондент Euronews в Сербии Стефан Горанович.