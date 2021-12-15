Незабываемые впечатления от олимпийского Токио

В новом выпуске программы Мой Токио американский фотограф Патрик Смит и французский спортивный радиокомментатор Оливье Прон делятся своими впечатлениями от Токио, в котором они работали во время Олимпиады.

"Самое важное событие"

Патрик Смит, работающий в фотоагентстве Getty Images, до сих пор находится под впечатлением от своей поездки в Токио:

“Для профессионального спортивного фотокора нет более важного события, чем Олимпиада. Оттого, что вы находитесь на Олимпийских играх 2020 г. в Токио, на соревнованиях по легкой атлетике, ваше сердце бьётся сильнее. Снимать соревнования по прыжкам с шестом, где атлеты поднимаются в воздух, видеть этот легендарный стадион с деревянной конструкцией наверху - этого я никогда не забуду".

Патрик Смит на стадионе. Damon Embling

"Настоящий парк развлечений"

Патрик был буквально зачарован не только спортивными состязаниями, но и самим городом Токио:

"Возвращаясь каждый вечер со стадиона, с соревнований, я не разговаривал с коллегами. Я просто смотрел из окна на Токийскую башню, похожую то на Эйфелеву башню, то на статую Свободы в Нью-Йорке".

Патрик, по собственным словам, чувствовал себя в Токио как в парке развлечений, только в реальной жизни:

Достаточно было просто сойти с поезда, чтобы зайти в один из храмов спорта на минуту и оказаться в другой части города, отойдя всего лишь на 10 шагов в сторону. Там всё история, новая и древняя".

Патрик дома. Damon Embling

"Мое сердце будет будет биться от счастья"

У себя дома в Америке Патрик рассказывает детям о своих токийских впечатлениях:

"Когда я разговариваю о Токио с моими детьми, всегда говорю им, как там безопасно. О том, что их там всегда встретят с распростертыми объятьями. Я говорю им, что еда там великолепна. Надеюсь, что я вернусь в Токио в самом ближайшем будущем. Будь-то на важное спортивное соревнование или просто вместе с семьей. Потому, что я знаю, что там мое сердце будет будет биться от счастья".

Патрик с семьей. Damon Embling

"Были очень рады нас видеть"

Оливье Прон, спортиьвный комментатор на Radio France Internationale (RFI) в Париже, никогда раньше не был в Токио, хотя уже трижды работал на Олимпийских играх. По его словам, японцы были очень рады видеть французских журналистов.

Оливье Прон d cnelbb RFI. Damon Embling

Храмы спорта

Ему особенно запомнились две спортивные арены:

“Я запомнил два храма спорта. Во-первых, Будокан, потому что, раз вы в Японии, вы должны интересоваться дзюдо. Это царский спорт. У этого места очень своеобразная архитектура, поражающая воображение. И, конечно, храм сумо, который называется Кокугикан. В нем проходили соревнования по боксу. Мне было бы интересно узнать, как выглядят поединки сумоистов в этом же месте.

Спортивный выпуск RFI. Damon Embling

Самый яркий район Токио

Хотя Оливье был очень занят, комментируя спортивные состязания, ему всё-таки удалось познакомиться с городом.

"Конечно, в самый последний день мы посетили район Сибуя, самый яркий в Токио. Мы посмотрели на знаменитый пешеходный переход, самый большой в мире. И побывали на расположенном на той же площади небоскребе Sky с обзорной площадкой. Оттуда открывается 360-градусный вид на на Токио.

Главное достижение Токийских игр

По словам Оливье, главное достижение токийцев - прекрасная организация Игр: "Они показали, что во время пандемии можно проводить Олимпиаду. Может быть, у других стран не получилось бы, но в Токио получилось".