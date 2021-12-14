Суд в Беларуси приговорил Сергея Тихановского к 18 годам колонии

Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский приговорён к 18 годам тюремного заключения. Гомельский областной суд признал его виновным по четырём статьям, включая организацию массовых беспорядков, и постановил, что экс-кандидат в президенты страны будет отбывать наказание в колонии усиленного режима. Остальных фигурантов дела суд также приговорил к длительным тюремным срокам.

Супруга Сергея Светлана Тихановская перед вынесением приговора заявила:

Я буду продолжать защищать человека, которого люблю и который стал лидером и который стал лидером для миллионов белорусов. Я буду пытаться делать что-то очень сложное, может быть невозможное. чтобы приблизить тот момент, когда мы с ним увидимся в новой Беларуси Светлана Тихановская лидер белорусской оппозиции

Процесс проходил в закрытом режиме. По словам Светланы Тихановской, диктатор Александр Лукашенко публично мстит своим самым сильным противникам.

"Диктатор публично мстит своим самым ярым противникам. Пряча политических заключенных на закрытых процессах, он надеется продолжать репрессии в тишине. Но весь мир наблюдает за происходящим. Мы не остановимся", - написала Тихановская в твиттере.

В мае прошлого года известный блогер Сергей Тихановский заявил о намерении баллотироваться в президенты страны на выборах 9 августа, но не был зарегистрирован, а затем задержан на пикете. Претендентом на пост стала его жена Светлана и затем стала одним из лидеров оппозиционного движения.

Правозащитники признали оппозиционера Сергея Тихановского политзаключенным. Все обвинения Сергей Тихановский отвергает и считает политически мотивированными

В марте 2019 года Тихановский создал YouTube-канал "Страна для жизни" о социальных проблемах в стране. За время его блогерской деятельности его не раз задерживали сотрудники правоохранительных органов.