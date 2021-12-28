Новая Конституция Лукашенко

В понедельник власти Беларуси опубликовали проект новой Конституции. За 27 лет правления страной Александр Лукашенко уже дважды менял конституцию.

О необходимости в очередной раз изменить основной закон президент начал высказываться на фоне протестов после выборов 9 августа 2020 года, в частности заявлялось о готовности перераспределить часть президентских полномочий в пользу других ветвей власти и институтов.

Согласно новой версии поправок, частичные и полные изменения могут затронуть около 80 из 148 статей, а также преамбулу. Президентские сроки ограничат двумя, но как и в российской версии конституционных изменений 2020 года, действующий глава государства сможет еще 2 раза избираться на высший пост. Таким образом, теоретически Лукашенко может оставаться у власти до 2035 года. К тому же гаранту Конституции гарантируется неприкосновенность после прекращения полномочий.

Впервые в Конституцию внесли упоминание о Всебелорусском народном собрании в качестве "высшего представительного органа народовластия". Планируется, что ВНС будет назначать членов ЦИК, а также сможет смещать с должности президента в случае госизмены или иного тяжкого преступления.

Гражданам предложено присылать свои отклики на проект реформы онлайн или по почте. Ожидается, что после фазы обсуждения, проект реформы основного закона будет вынесен на референдум.