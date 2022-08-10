Два года протестам в Беларуси

Белорусские оппозиционеры собрались в Вильнюсе, чтобы отметить двухлетнюю годовщину начала крупнейших и наиболее жестоко подавленных протестов в истории страны.

"Помните, два года назад, ровно в это время, мы собирались на избирательных участках. Мы были полны надежды и тревоги. Ровно два года назад мы сказали нет диктатуре и пообещали защищать свой выбор", — заявила Светлана Тихановская.

Теперь белорусские оппозиционеры надеются на Украину: по их словам, если Украина победит в войне, у свободной Беларуси тоже будет шанс.

9 августа 2020-го года, после того, как Александр Лукашенко объявил об очередной победе на президентских выборах, на улицы Минска и других городов Беларуси вышли десятки тысяч несогласных с официальными результатами. Большинство считало, что на самом деле на выборах победила Светлана Тихановская, которая приняла в них участие вместо своего мужа, оказавшегося в тюрьме.

Протесты были быстро подавлены белорусскими властями: силовики применяли огнестрельное оружие и пытки в СИЗО, как минимум четыре человека погибли, сотни получили ранения. В итоге около 1200 человек оказались за решеткой, более 800 НКО были закрыты, а десяткам тысяч белорусов пришлось покинуть страну. Запрещенной стала даже бело-красная символика оппозиции.