Лукашенко: "Я не признаю никаких транзитов власти"

"Я не признаю никаких транзитов власти, кроме одного - выборы". Об этом в пятницу заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брестскую область.

Белорусский президент подчеркнул, что удерживать власть силой он не будет.

Насчет запланированного на 27 февраля референдума по изменению Конституции Лукашенко отметил, что, если граждане поддержат эти изменения, власти "все отстроят" в течение двух лет.

Референдум пройдет, народ Конституцию поддержит (если поддержит). Ровно по этой Конституции в течение, я думаю, двух лет мы все отстроим. Будет тихо, спокойно, никто не будет переворачивать автомобили, мародерством заниматься, сжигать, обижать ваших детишек. Будет все тихо, спокойно - и транзит, и все остальное будет Александр Лукашенко президент Беларуси

По поводу референдума высказалась и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, призвав международное сообщество не признавать его результатов.

Мы понимаем, что это попытка удержать власть, но это никак не решает политический, экономический и гуманитарный кризис в нашей стране и проблемы людей. Это не выбор "за" и "против". Это просто предложение выбрать между Лукашенко и Лукашенко [...] Мы конечно были готовы к такому сценарию событий, и мы уже направили письма от имени офиса Координационного совета и Народного антикризисного управления всем международным партнерам. Мы призвали не признавать так называемый референдум Светлана Тихановская лидер белорусской оппозиции

На референдуме по изменениям и дополнениям в Конституцию Беларуси предлагается внести коррективы примерно в половину статей основного закона.

Среди них - расширение полномочий кабмина и его самостоятельности в принятии решений, а также сделать Всебелорусское народное собрание, которое изначально создавалось как особая форма народовластия, конституционным органом и наделить его дополнительными функциями.

Специальная комиссия по внесению поправок в Конституцию была создана после президентских выборов в Беларуси и последующих массовых протестов.

Тогда в августе 2020 года Александр Лукашенко в шестой раз стал президентом, набрав, по данным ЦИК, более 80% голосов.

Оппозиция итоги выборов не признала и вышла на улицы, что привело к многочисленным арестам протестующих. Евросоюз заявил, что выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми.