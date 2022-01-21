Лукашенко: "Я не признаю никаких транзитов власти"Комментарии
"Я не признаю никаких транзитов власти, кроме одного - выборы". Об этом в пятницу заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брестскую область.
Белорусский президент подчеркнул, что удерживать власть силой он не будет.
Насчет запланированного на 27 февраля референдума по изменению Конституции Лукашенко отметил, что, если граждане поддержат эти изменения, власти "все отстроят" в течение двух лет.
По поводу референдума высказалась и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, призвав международное сообщество не признавать его результатов.
На референдуме по изменениям и дополнениям в Конституцию Беларуси предлагается внести коррективы примерно в половину статей основного закона.
Среди них - расширение полномочий кабмина и его самостоятельности в принятии решений, а также сделать Всебелорусское народное собрание, которое изначально создавалось как особая форма народовластия, конституционным органом и наделить его дополнительными функциями.
Специальная комиссия по внесению поправок в Конституцию была создана после президентских выборов в Беларуси и последующих массовых протестов.
Тогда в августе 2020 года Александр Лукашенко в шестой раз стал президентом, набрав, по данным ЦИК, более 80% голосов.
Оппозиция итоги выборов не признала и вышла на улицы, что привело к многочисленным арестам протестующих. Евросоюз заявил, что выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми.