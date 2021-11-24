Тихановская призвала ЕС усилить давление на власти Беларуси

На сессии Европарламента в Страсбурге выступила Светлана Тихановская. Обычной такой чести удостаиваются только первые лица государств. Но депутаты сделали исключение для лидера белорусских демократических сил, которой в прошлом году они присудили премию имени Андрея Сахарова. Речь Тихановской содержала здравицы Беларуси и Европе.

Она призвала политиков ЕС усилить давление на власти своей страны, которые не признали её победу на президентских выборах прошлого года:

«Нужно сохранять последовательность в санкциях и политике, помогая белорусскому народу. Будьте смелыми, как сами белорусы. Не бойтесь принимать сильные решения, для них сейчас самое время. В Европе по-прежнему много бизнеса, который сотрудничают с режимом. Не руководствуйтесь в своей политике деньгами. Руководствуйтесь ценностями ».

В интервью Euronews Тихановская также сказала, что власти Беларуси лишь создают видимость деэскалации напряжённости на своей границе со странами Евросоюза. Она считает, что в первую очередь нужно помочь застрявшим там мигрантам:

«Лукашенко и его режиму эти люди не нужны. Он хотел их использовать. Он не ожидал, что его шантаж не сработает. Значит, он тоже загнан в угол. Нужно отправить гуманитарную миссию. Я уверена, теперь режим примет это, потому что он тоже хочет решить эту проблему, но у него нет на это денег ».