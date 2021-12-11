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США

США: над центральными штатами пронёсся мощный торнадо

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 Марфа Васильева
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Мужчина на развалинах после торнадо в Мэйфилде (Кентукки), 11 декабря 2021 года
Мужчина на развалинах после торнадо в Мэйфилде (Кентукки), 11 декабря 2021 года   -   Авторское право  Mark Humphrey/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

По меньшей мере 70 погибших в Кентукки, десятки оказавшихся под завалами обрушившегося склада в Иллинойсе, двое погибших и 20 зажатых под руинами постояльцев дома престарелых в Арканзасе - пронёсшийся над центральными американскими штатами торнадо поражает своими масштабами.

Президент Байден распорядился немедленно направить федеральную помощь в наиболее пострадавшие регионы, сообщили в Белом доме по итогам брифинга. В Твиттере президент заявил, что "потерять близких от удара стихии - невообразимая трагедия".

"Это - самый разрушительный торнадо в истории нашего штата, - заявил губернатор Кентукки Энди Бешир. - Тем, кто видел, что стихия натворила здесь - в округе Грейс и в других местах, это трудно описать. Масштаб разрушений превосходит всё, что я когда-либо видел. Развороченные промышленные здания, сорванные крыши, вырванные с корнем деревья, согнутые металлические столбы, поднятые в воздух и брошенные на землю грузовики"...

Бешир не исключил, что число жертв может вырасти до 100 к концу дня. В штате введён режим чрезвычайной ситуации, для ликвидации последствий стихийного бедствия развернуты подразделения Национальной гвардии.

Жители наиболее пострадавшего города Мэйфилд сравнили случившееся со взрывом многотонной бомбы. Во всём городе больше нет электричества.