Боулинг Грин в Кентукки. Мощный смерч пронёсся над городом со скоростью около 241 км/час.

Число жертв торнадо, обрушившихся на сразу несколько американских штатов, растёт. Поисково-спасательные работы продолжаются. Только в Кентукки погибли не менее 80 человек, а по всей стране - более 90. Десятки людей всё ещё числятся пропавшими без вести после обрушения завода по производству свечей в небольшом городе Мэйфилд с 10-тысячным населением.

Более 30 торнадо за последние двое суток вызвали разрушения также в штатах Миссури, Арканзас, Иллинойс и Теннесси. Вызванные стихией перебои с электричеством затронули в Теннесси и Кентукки более 200 тыс человек.

В городе Эдвардсвилль на юге Иллинойса обрушилась стена и крыша огромного склада компании "Амазон", внутри которого в это время находились около 100 рабочих. 6 из них погибли, 45 смогли благополучно выбраться из здания. Но судьба остальных пока неизвестна.

Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в Кентукки и заявил, что эта серия торнадо стала одной из самых смертоносных и разрушительных в истории страны.