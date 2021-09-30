Торнадо в Германии и Австралии

По данным пожарной службы Киля на севере Германии, ранним вечером в среду на прибрежный город обрушились несколько торнадо. Несколько человек были захвачены смерчем и получили серьёзные травмы. Шестеро из них были госпитализированы. Пострадали и несколько домов.

В Австралии торнадо на западе Сиднея пронесся через весь город в четверг, повредив дома, автомашины, линии электропередач и выкорчевав деревья. Местные СМИ сообщили, что от удара стихии пострадали три человека.

Представитель Бюро метеорологии правительства Австралии Агата Имельска заявила, что торнадо оставил линию повреждений длиной до 30 км около города Батерст в штате Новый Южный Уэльс, примерно в 200 км к западу от Сиднея. Имельска также сообщила, что об этих явлениях бюро предупреждало в течение нескольких дней, и эти предупреждения действовали для большей части штата, включая Сидней.