Торнадо в США: десятки погибших

24 торнадо пронеслись за минувшие сутки по 5-ти штатам юга и среднего запада США, сея смерть и разрушения. Больше всего пострадал от удара стихии город Мэйфилд в Кентукки, где на фабрике по производству свечей обрушилась крыша. К поиску людей привлечены силы Нацгвардии.

На пресс-конференции в субботу утром губернатор Энди Бешир назвал ситуацию "трагической", отметив, что этот торнадо — сильнейший за всю историю штата.

"По нашим данным, в Кентукки число погибших жителей превысит 50 и, вероятно, в конечном итоге приблизится к 70–100 погибшим",- сказал Бешир.

В городе Эдвардсвилле в штате Иллинойс мощный смерч обрушил стену и крышу склада компании Amazon длиной примерно с футбольное поле. Под завалами оказались около 100 человек. Точное число погибших пока неизвестно. Спасатели продолжают расчищать завалы. Один человек доставлен на вертолёте в больницу,

В штате Арканзас, торнадо обрушился на дом престарелых в городе Монетт. Погибли 2 человека, ещё 20 получили ранения.