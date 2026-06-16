В Калифорнии разбился стратегический бомбардировщик B-52, восемь человек погибли

Восемь человек погибли после крушения стратегического бомбардировщика ВВС США B-52 на авиабазе Эдвардс в пустыне Мохаве в Калифорнии в понедельник, подтвердили американские военные.

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Самолёт рухнул вскоре после взлёта, примерно в 11:20 по местному времени. На борту находились 8 человек.

Руководство авиабазы Эдвардс заявило в пресс-релизе, что "предварительные данные свидетельствуют о том, что выжить в этой катастрофе было невозможно". На месте работают экстренные службы, проводится расследование причин трагедии.

Самолёт выполнял плановый испытательный полёт. На борту находились военнослужащие, государственные подрядчики и гражданские лица. Компания Boeing, производитель B-52, сообщила в пресс-релизе, что на борту находились двое её сотрудников.

Заместитель командира 412-го испытательного крыла на базе Эдвардс Джеймс Хейс заявил на пресс-конференции: "Мы потеряли восемь великих американцев". По словам Хейса, расследование может занять до шести месяцев.

Boeing B-52 Stratofortress – межконтинентальный стратегический бомбардировщик, который был введён в эксплуатацию в 1955 году.

Авиабаза Эдвардс – крупный военный объект в пустыне, где в 1947 году лётчик-испытатель Чак Йегер впервые преодолел скорость звука. Она расположена примерно в 160 км к северу от Лос-Анджелеса.

Инцидент произошёл почти через год после того, как региональный пассажирский самолёт над Северной Дакотой был вынужден резко изменить курс, чтобы избежать возможного столкновения с бомбардировщиком B-52, оказавшимся на его траектории полёта.

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