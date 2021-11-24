Мигранты на пороге зимы

Еще одни импровизированные похороны на белорусско-польской границе: здесь, прямо в лесу, предали земле 37-летнего мужчину, предположительно погибшего от холода и истощения. Сотни мигрантов, не покидающие стихийного лагеря у восточных рубежей ЕС, рискуют все больше: накануне в Гродненской области выпал снег.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал позаботиться о беженцах: "Мы готовы ввести дополнительные санкции против тех, кто участвует в торговле людьми - авиакомпаний, аэропортов, туристических бюро, кого угодно. Но сейчас задача номер один - позаботиться о людях, мы должны предоставить им гуманитарную помощь".

Накануне кризис с мигрантами был вынесен на обсуждение членов Вышеградской четверки, в нее, помимо Польши, входят Чехия, Словакия и Венгрия. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан осудил просчеты ЕС в политике управления границами: "ЕС поддерживает неправительственные организации, продвигает интеграционные программы и так далее. И при этом не выделяет средств на одну важную вещь, а именно - на физическую защиту границ. Позиция Венгрии прежняя: именно ЕС должен нести расходы на охрану европейских рубежей".

По данным польских властей, ситуация на местах остается напряженной, группы мигрантов предпринимают попытки перехода через границу. Кто-то сдается и решает улетать из Беларуси на родину.