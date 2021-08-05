Мигранты не хотят возвращаться в Беларусь

Мигранты из Азии и Африки, незаконно проникшие в Литву через белорусскую границу, обеспокоены решением Вильнюса отправлять их обратно. Они говорят, что не хотят возвращаться в Беларусь и призывают Евросоюз помочь им.

Ранее действия литовских властей, которые разворачивают нелегалов в приграничных районах, подвергли критике представители Красного Креста, указав, что они не согласуются с Женевской конвенцией о статусе беженца, Хартией ЕС об основных правах и другими документами по правам человека.

"Один человек указал нам путь. Сказал идти сюда, сказал это Германия. Но нас просто обманули", - рассказывает этот мужчина.

"Нам нужно, чтобы Европейский Союз забрал нас отсюда. Мы приехали сюда, чтобы попытаться попасть в Европу, понимаете? Если Литва не примет нас, мы можем уйти. Но Европа должна нам помочь. Никто из нас не хочет в Беларусь, мы хотим в Европу - в Германию или в другую страну", - говорит этот мигрант из Ирака.

С начала года в Литву через Беларусь нелегально прибыло более 4 тысяч мигрантов. Литовские власти обвиняют белорусское руководство в организации миграционного кризиса, который в Брюсселе называют провокацией режима Лукашенко. Эксперты отмечают, что после прошлогодних президентских выборов и широких внутренних репрессий из Минска исходит все больше угроз региональной безопасности.