Дети-мигранты: тяготы новой жизни

Здесь, в графстве Кент на юге Великобритании эти дети-мигранты учатся жить по-новому, вдали от родного дома и семьи. По морю и суше они прибыли сюда одни - без родителей, спасаясь бегством из Сирии, Эритреи, Афганистана,.. - стран, где идёт война.

Совсем юные девочки и мальчики стали свидетелями того, чего дети никогда не должны видеть.

Бриджит Чепмен, НПО Refugee action network:

"Часто случается так, что детей принуждают воевать. У нас есть ребята из Афганистана. Когда им исполнилось 14, их хотели завербовать талибы. Семьи делают все возможное для того, чтобы уберечь детей от этого, доставить их в безопасное место. Меня поражает их способность к преодолению. Они кажутся жизнерадостными, весёлыми. Но бывают моменты, когда мы болтаем, и они открываются. Дети видели, как стреляли в их родителей. На их глазах тонули их попутчики. Это оставило огромный отпечаток".

Волонтёры этого центра обучают навыкам, необходимым для самостоятельной жизни. Готовка, уборка, планирование расходов, выстраивание отношений. Хади 21 год, он приехал сюда из Афганистана пять лет назад.

Хади, афганский беженец:

"Мы едем в другие страны не за развлечениями. Никто не станет так рисковать ради забавы. Все знают, что у нас творится. Моя семья в Афганистане. Но я не знаю, где мои родные. Приехав сюда, я потерял с ними контакт. Я стараюсь радоваться жизни, много работать и не вспоминать о прошлом. Но забыть невозможно. Это навсегда останется в памяти".

Примерно каждый десятый проситель убежища, переплывший на надувной лодке Ла-Манш, - ребёнок без сопровождения взрослых.

Тайг Энрайт, корреспондент Euronews:

"На этапе рассмотрения заявки на получение статуса беженца их забирают из центра. Увы, на этом испытания не заканчиваются. Активисты сетуют на то, что подходящее жильё предоставляют лишь единицам. Многих размещают в закрытых и перепрофилированных гостиницах".

В номерах с видом на море. И охрану, которая патрулирует территорию.

Такую картину дети видеть не должны, утверждают активисты правозащитных организаций, требуя от британского правительства принять меры на законодательном уровне.

Мэдди Харрис, основатель фонда "Human for rights":

"Мы документируем происходящее здесь уже больше года. Охранники центра в основном не имеют должного уровня подготовки, либо имеют, но очень небольшой опыт работы с уязвимыми людьми".

Британские власти обещают найти более подходящее жильё для юных обитателей гостиниц побережья. Правозащитники торопят с решением, чтобы о детстве у них осталось хотя бы немного светлых воспоминаний.