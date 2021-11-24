Астероид "Дидимос" собьют с пути

С базы Ванденберг военно-воздушных сил США запущен космический аппарата для тестирования системы защиты Земли от астероидов. Аппарату "Дарт" поручено не изучить небесные тела, но протаранить одно из них - и так изменить траекторию движения.

В фокусе внимания специалистов - двойной астероид "Дидимос", именно на нем решено отработать маневр, который в случае необходимости позволит землянам защититься от столкновения с крупным астероидом. Ученые подчеркивают, что "Дидимос" - своего рода тренажер, сам по себе он не представляет угрозы для нашей планеты.

Аппарат "Дарт" оборудован сверхточными приборами звездной и солнечной навигации, а также камерой, которая нужна для наведения зонда прямо на центр астероида; ожидается, что перед контактом "Дарт" успеет пережать на Землю точные изображения цели.