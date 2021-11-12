Защитить Землю от астероидов

NASA готовится к запуску испытательного космического аппарата в рамках проекта DART. Его цель — защитить нашу планету от столкновения с астероидами.

Космический корабль должен столкнуться со 160 метровым околоземным астероидом, не представляющим опасности для Земли, и тем самым изменить его траекторию.

Подобные исследования проводятся впервые в мире.

Энди Ченг, руководитель исследовательской группы DART:

"Проект DART призван продемонстрировать отклонение и изменение курса астероида при его столкновении с космическим кораблем. После столкновения с астероидом, система измерит величину отклонения. Мы хотим понять, как это работает. Так что все дело в измерении силы удара".

Испытания позволят узнать, какой силы должно быть столкновение, чтобы отклонить потенциально опасный астероид в будущем.

Аппарат будет запущена в Калифорнии 23 ноября, а столкновение произойдет в следующем году примерно в сентябре или октябре.