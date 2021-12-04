Сокровища погибшего на Монблане индийского самолёта разделили пополам

Сокровища погибшего на Монблане индийского самолёта разделили пополамКомментарии
Сокровища погибшего самолёта разделят пополам. Драгоценные камни, найденные на альпийском леднике, достанутся альпинисту и городу. Несколько мешочков с индийскими изумрудами, рубинами и сапфирами были обнаружены на склоне Монблана в 2013-м году. Альпинист сдал их тогда в полицию. По его словам, он не хотел забирать себе то, что принадлежало трагически погибшим людям.
На высочайшей горе Западной Европы почти в одном и том же месте разбились два самолёта из Индии: в 1950-м году и в 1966-м. Катастрофы унесли 165 жизней.
Несколько человек заявляли претензии на драгоценности. Но твёрдых доказательств не нашли.
После долгих разбирательств было решено отдать половину нашедшему камни альпинисту, а половину — в бюджет города Шамони: туристического центра у подножья Монблана.
Сделавший находку альпинист желает оставаться неизвестным. По его словам, он даже не рассчитывал на то, что индийские камни достанутся ему:
"Я в это даже не верю. Это слишком много. Я просто положу деньги на счёт и всё, без излишеств", — рассказал он по телефону.
Общую стоимость камней оценивают в четверть миллиона евро.
На склонах высочайшей вершины Альп периодически находят обломки и багаж двух индийских лайнеров. С 2017-го, из-за таяния ледников, начали находить и останки.