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Франция

Сокровища погибшего на Монблане индийского самолёта разделили пополам

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 Павел Барсуков
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На склонах Монблана разбились в своё время два самолёта из Индии. На одном из них оказался груз драгоценных камней
На склонах Монблана разбились в своё время два самолёта из Индии. На одном из них оказался груз драгоценных камней   -   Авторское право  Patrick Gardin/Associated Press. Фото 2003 г.

Сокровища погибшего самолёта разделят пополам. Драгоценные камни, найденные на альпийском леднике, достанутся альпинисту и городу. Несколько мешочков с индийскими изумрудами, рубинами и сапфирами были обнаружены на склоне Монблана в 2013-м году. Альпинист сдал их тогда в полицию. По его словам, он не хотел забирать себе то, что принадлежало трагически погибшим людям.

На высочайшей горе Западной Европы почти в одном и том же месте разбились два самолёта из Индии: в 1950-м году и в 1966-м. Катастрофы унесли 165 жизней.

Кадр из видео France Télévisions via EVN
Индийские изумруды в геологическом музее ШамониКадр из видео France Télévisions via EVN

Несколько человек заявляли претензии на драгоценности. Но твёрдых доказательств не нашли.

После долгих разбирательств было решено отдать половину нашедшему камни альпинисту, а половину — в бюджет города Шамони: туристического центра у подножья Монблана.

Сделавший находку альпинист желает оставаться неизвестным. По его словам, он даже не рассчитывал на то, что индийские камни достанутся ему:

"Я в это даже не верю. Это слишком много. Я просто положу деньги на счёт и всё, без излишеств", — рассказал он по телефону.

Arnaud Christmann/AP
Мешок дипломатической почты с борта одного из самолётов. Его нашли в 2012 г. и вернули индийским дипломатамArnaud Christmann/AP

Общую стоимость камней оценивают в четверть миллиона евро.

На склонах высочайшей вершины Альп периодически находят обломки и багаж двух индийских лайнеров. С 2017-го, из-за таяния ледников, начали находить и останки.