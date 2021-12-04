Сокровища погибшего на Монблане индийского самолёта разделили пополам

Сокровища погибшего самолёта разделят пополам. Драгоценные камни, найденные на альпийском леднике, достанутся альпинисту и городу. Несколько мешочков с индийскими изумрудами, рубинами и сапфирами были обнаружены на склоне Монблана в 2013-м году. Альпинист сдал их тогда в полицию. По его словам, он не хотел забирать себе то, что принадлежало трагически погибшим людям.

На высочайшей горе Западной Европы почти в одном и том же месте разбились два самолёта из Индии: в 1950-м году и в 1966-м. Катастрофы унесли 165 жизней.

Индийские изумруды в геологическом музее Шамони Кадр из видео France Télévisions via EVN

Несколько человек заявляли претензии на драгоценности. Но твёрдых доказательств не нашли.

После долгих разбирательств было решено отдать половину нашедшему камни альпинисту, а половину — в бюджет города Шамони: туристического центра у подножья Монблана.

Сделавший находку альпинист желает оставаться неизвестным. По его словам, он даже не рассчитывал на то, что индийские камни достанутся ему:

"Я в это даже не верю. Это слишком много. Я просто положу деньги на счёт и всё, без излишеств", — рассказал он по телефону.

Мешок дипломатической почты с борта одного из самолётов. Его нашли в 2012 г. и вернули индийским дипломатам Arnaud Christmann/AP

Общую стоимость камней оценивают в четверть миллиона евро.

На склонах высочайшей вершины Альп периодически находят обломки и багаж двух индийских лайнеров. С 2017-го, из-за таяния ледников, начали находить и останки.