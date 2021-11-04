Девять человек погибли в результате авиакатастрофы под Иркутском

Девять человек, по уточнённым данным, погибли в результате крушения самолёта Ан-12 в Иркутской области. На борту находились пять членов экипажа и четверо сопровождавших груз, в том числе гендиректор авиакомпании «Заполярье» и его заместитель, — передаёт ТАСС.

Как сообщают в администрации Иркутской области, идентификация останков погибших, в том числе генетическая экспертиза, должны начаться в течение ближайших трёх дней.

Разбившийся Ан-12 принадлежал белорусской авиакомпании «Гродно» и, по предварительным данным, доставлял продукты на Чукотку. Самолёт пропал с радаров во время перелёта из Якутска в Иркутск при заходе на посадку в среду вечером. В последней радиопередаче экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг. После падения Ан-12 загорелся.

На месте авиакатастрофы в семи километрах от Иркутска найдены оба бортовых самописца. Наиболее вероятными версиями крушения следователи называют ошибку пилотирования, погодные условия и техническую неисправность.