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Словакия

Польские туристы погибли в горах Словакии

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 Павел Барсуков
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По сообщениям СМИ, польские альпинисты могли иметь недостаточную подготовку. На фото — Татры со стороны польши
По сообщениям СМИ, польские альпинисты могли иметь недостаточную подготовку. На фото — Татры со стороны польши   -   Авторское право  Peter Komka/MTVA - Media Service Support and Asset Management Fund

Трое туристов из Польши погибли в горах Словакии: в пятницу альпинисты были объявлены пропавшими, в воскресенье спасатели обнаружили их тела.

Поляки собирались покорить Герлаховский пик — самую высокую гору Словакии, почти 2700 м. В пятницу в том районе резко ухудшилась погода. Альпинистов предупредили об этом; но в середине дня они перестали выходить на связь. Туристы могли оказаться не готовыми к таким условиям: по сообщениям СМИ, поляки имели "определённую подготовку" альпинистов.

JOE KLAMAR/AFP
Герлаховский пик, он же "Герлаховски штит" — высшая точка Словакии и Высоких ТатрJOE KLAMAR/AFP

Тела нашли именно по сигналу мобильного телефона одного из погибших. Но плохая погода не позволила спасателям добраться до группы раньше, хотя в поисках участвовали и словацкие, и польские специалисты.