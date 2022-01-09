Польские туристы погибли в горах Словакии

Трое туристов из Польши погибли в горах Словакии: в пятницу альпинисты были объявлены пропавшими, в воскресенье спасатели обнаружили их тела.

Поляки собирались покорить Герлаховский пик — самую высокую гору Словакии, почти 2700 м. В пятницу в том районе резко ухудшилась погода. Альпинистов предупредили об этом; но в середине дня они перестали выходить на связь. Туристы могли оказаться не готовыми к таким условиям: по сообщениям СМИ, поляки имели "определённую подготовку" альпинистов.

Герлаховский пик, он же "Герлаховски штит" — высшая точка Словакии и Высоких Татр JOE KLAMAR/AFP

Тела нашли именно по сигналу мобильного телефона одного из погибших. Но плохая погода не позволила спасателям добраться до группы раньше, хотя в поисках участвовали и словацкие, и польские специалисты.