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Канада

Канада требует от Ирана компенсацию за сбитый украинский "Боинг"

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 Павел Барсуков
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Жертвами авиакатастрофы под Тегераном 8 января 2020 г. стали 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана
Жертвами авиакатастрофы под Тегераном 8 января 2020 г. стали 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана   -   Авторское право  Associated Press

В Канаде суд потребовал от Ирана выплатить крупную компенсацию семьям шести канадцев, погибших в авиакатастрофе два года назад: 107 млн канадских долларов (84 млн долларов США). Юристы намерены ради этого даже добиваться изъятия иранских активов за рубежом, например ареста нефтяных танкеров.

Самолёт "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января 2020 года сразу после взлёта из Тегерана, погибли 176 человек. В Иране признали, что лайнер — на фоне очередного обострения отношений с США — по ошибке приняли за "вражескую цель" и сбили.