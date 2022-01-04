Канада требует от Ирана компенсацию за сбитый украинский "Боинг"

В Канаде суд потребовал от Ирана выплатить крупную компенсацию семьям шести канадцев, погибших в авиакатастрофе два года назад: 107 млн канадских долларов (84 млн долларов США). Юристы намерены ради этого даже добиваться изъятия иранских активов за рубежом, например ареста нефтяных танкеров.

Самолёт "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января 2020 года сразу после взлёта из Тегерана, погибли 176 человек. В Иране признали, что лайнер — на фоне очередного обострения отношений с США — по ошибке приняли за "вражескую цель" и сбили.