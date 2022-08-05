Франция: альпинистам предложили оставлять депозит на похороны

Подняться на Монблан — дело нелегкое и недешевое. А может стать еще дороже: мэр французской коммуны Сен-Жерве-ле-Бен предложил заставить альпинистов перед восхождением вносить залог в размере 15 тысяч евро: десять из них — на возможную оплату работы службы спасения, еще пять — на вероятные похороны.

Так местные власти предлагают бороться с неподготовленными туристами, которые идут в горы жарким летом, несмотря на предупреждения об опасности.

"Это способ привлечь внимание. Каждый должен знать, что когда есть идиоты, которые нарушают правила, есть последствия. Человеческие последствия для них, потому что они могут умереть, и человеческие последствия для спасателей, которые отправятся искать их тела или спасать их самих", — заявил мэр коммуны Сен-Жерве-ле-Бен Жан-Марк Пейекс.

Он также отметил, что идея ввести обязательный депозит появилась, когда группа туристов из Румынии попыталась взойти на самую высокую вершину Европы в шортах, кроссовках и соломенных шляпах.

Из-за высоких температур этого лета от горы стали откалываться крупные камни и сходить оползни. Официально восхождение не запрещено, но официальные гиды региона перестали водить туристов наверх как минимум до 15 августа.

"Это не мешает настоящей эвакуации оставаться бесплатной. Настоящей помощи. Но не той, которая заставляет тебя брать на себя риски или нарушать запреты. Если таких людей ловят с поличным в Валле-д’Аоста, они платят в Валле-д’Аоста", — продолжает мэр коммуны Сен-Жерве-ле-Бен Жан-Марк Пейекс.

На итальянской стороне спасательная операция, которую посчитают злоупотреблением, — платная.