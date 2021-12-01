Очередь на прививку в Лиссабоне

Уровень вакцинации в Португалии — один из самых высоких в мире. На днях в стране были выявлены первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса. Власти страны пытаются убедить в необходимости прививки тех, кто откладывал решение до последнего момента. В среду в крупнейшем прививочном центре Лиссабона образовались очереди — жители страны начали обращаться за бустерной дозой.
Другие No Comment
Ёлка из отходов в лондонском Сити
Санкт-Петербург засыпало снегом
Праздничные огни в Москве и Вашингтоне
Снег в Италии и наводнения в Испании
Храм Святого Семейства: башню Девы Марии украсила гигантская звезда
Санта Клаусы в зоопарке Берлина
Фруктовый пир по-макакски
Бионические протезы для собаки Моники
Украина: протесты против обязательной вакцинации
В Копенгагене открылись сады Тиволи
Париж зажигает огни
В Мельбурне прошла многотысячная акция протеста против законопроекта о пандемии
Пожар уничтожил десятки домов в Карачи
Либерец: пеликанов перевезли на зимовку
Кровавый протест в Бразилиа