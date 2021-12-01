Очередь на прививку в Лиссабоне

Уровень вакцинации в Португалии — один из самых высоких в мире. На днях в стране были выявлены первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса. Власти страны пытаются убедить в необходимости прививки тех, кто откладывал решение до последнего момента. В среду в крупнейшем прививочном центре Лиссабона образовались очереди — жители страны начали обращаться за бустерной дозой.