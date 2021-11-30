Праздничные огни в Москве и Вашингтоне

В Москве состоялось торжественное открытие 16-го сезона на расположенном на Красной площади ГУМ-катке. В этом году он будет работать каждый день с 09:00 до 23:00. Первые четыре утренних сеанса в будние дни бесплатные. Допустимое количество катающихся в каждом сеансе не превышает 450 человек В этот же день поблизости заработала и ежегодная ГУМ-ярмарка. Здесь можно попробовать угощения русской и зарубежной кухни. А за океаном в Вашингтоне первая леди Джил Байден украсила Белый дом к Рождеству. В этом году темой декорации стали "Подарки от всего сердца".
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