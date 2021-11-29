Башню Девы Марии Храма Святого Семейства в Барселоне теперь украшает гигантская 12-конечная звезда. Конструкцию из текстурного стекла и стали установили в понедельник 29 ноября. Восьмого декабря звезда осветит многомиллионный город.
Храм Святого Семейства был заложен в 1882 году по проекту испанского архитектора Антонио Гауди (1852-1926). Его строительство ведется на частные пожертвования, и оно до сих пор не завершено. Ежегодно храм посещают около 4,5 млн туристов. Резкий приток посетителей начался после того, как в 2010 году его освятил Папа Римский Бенедикт XVI и дал разрешение на совершение там церковных служб. Тогда же храм получил звание Малой папской базилики.
До пандемии планировалось, что строительные работы завершатся в 2026 году - в 100-летнюю годовщину со дня смерти Гауди.
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