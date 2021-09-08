Швейцария вводит санитарные пропуска. С 13 сентября сертификат о вакцинации, отрицательный тест на коронавирус или справку о перенесенной болезни придется предъявить в ресторанах, театрах, кинотеатрах и фитнес-центрах. Новая мера распространится также на собрания на открытом воздухе, в которых участвуют более тысячи человек. Санитарный пропуск понадобится всем швейцарцам старше 16 лет.

Власти страны ввели дополнительные ограничения из-за роста количества заражений: каждый день в альпийской конфедерации регистрируют около 3 тысяч новых случаев COVID-19. В последний раз похожие цифры называли в апреле.

В кабинете министров заявили, что ситуация в больницах очень напряженная, а отделения интенсивной терапии максимально загружены. В некоторых кантонах больных приходится перевозить в другие города. Так что альтернативный вариант — только локдаун, добавили в правительстве.

На сегодня лишь немногим более половины жителей Швейцарии прошли полный курс вакцинации.