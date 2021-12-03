Немцам не рекомендуют отдыхать в Швейцарии

Германия внесла Швейцарию в список стран повышенного ковид-риска.

Отныне немецкий МИД не рекомендует туристические поездки в соседнюю страну, а при возвращении не привитым от коронавируса нужно будет соблюдать карантин.

Это вызывает опасения у швейцарского бизнеса, особенно на горнолыжных курортах, на которых заметно скажется отсутствие туристов из Германии.

Что же касается Швейцарии, то по словам Алена Берсе, главы Швейцарского федерального департамента внутренних дел, ситуация с пандемией в стране очень серьезна.

Власти ввели дополнительные санитарные меры, такие как расширенное ношение масок и доступ в общественные места и на мероприятия только для вакцинированных или переболевших.

В то же время Швейцария меняет правила въезда в страну. Теперь проходить карантин не нужно, вместо это всем без исключения необходимо будет предъявить отрицательный тест на ковид и сдать повторный через несколько дней. В будущем непривитых из зон риска за пределами Шенгенской зоны будут впускать в страну только по уважительной причине.