Фруктовый пир по-макакски

Их манеры поведения за столом оставляли желать лучшего, но почетные гости специального банкета в тайском городе Лопбури в воскресенье могли себе это позволить.

С конца 1980-х годов Лопбури ежегодно устраивает фруктовый пир для своей популяции макак перед храмом Пхра Пранг Сам Йод, знаковом для города. Отчасти религиозная традиция со временем превратилась в туристический аттракцион.