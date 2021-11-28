Фруктовый пир по-макакски

Их манеры поведения за столом оставляли желать лучшего, но почетные гости специального банкета в тайском городе Лопбури в воскресенье могли себе это позволить.
С конца 1980-х годов Лопбури ежегодно устраивает фруктовый пир для своей популяции макак перед храмом Пхра Пранг Сам Йод, знаковом для города. Отчасти религиозная традиция со временем превратилась в туристический аттракцион.
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