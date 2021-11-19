Пеликаны из зоопарка северного чешского города Либерец переехали в отапливаемый вольер в преддверии зимы. Для этого сотрудникам зоопарка пришлось отловить одну за другой крупных птиц и на байдарках доставить на берег. Здесь пеликанов ждали грузовики, которые перевезли их затем по назначению. Как пояснила пресс-секретарь зоопарка Барбора Тесарова, пеликанов отлавливают ежегодно. Этот частично мигрирующий вид гнездится в теплых краях, поэтому на зиму (которая может оказаться суровой), их необходимо убрать из открытого водоёма. Обратно на озеро их выпустят, когда закончатся зимние и весенние заморозки. Чтобы не поранить птиц, так называемый "киперы" держали их только голыми руками, а это задача не из легких, учитывая 3-метровый размах крыльев и 15-килограммовый вес птиц.