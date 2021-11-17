Во Всемирный день рекордов Гиннеса собрание необычных достижений пополнилось новыми записями. Британец Эшли Уотсон закрепил своё пребывание в списке рекордсменов как человек, который преодолел самое большое расстояние между турниками с сальто: он пролетел 6 метров, побив свой прежний рекорд.

Ещё одним триумфатором дня стала венесуэльская футболистка Лаура Бьондо. На её счету уже было более десятка рекордов, теперь же она официально стала первой среди женщин по числу элементов crossover выполненных при чеканке мячом сидя за 30 секунд, а также по количеству двойных оборотов ноги при чеканке стоя за минуту.

Во Всемирный день рекордов Гиннеса представители сообщества регистрируют особенно много достижений. В этом году в числе рекордсменов оказались представители Великобритании, Китая, Японии и Катара.