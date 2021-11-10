Малоимущим в США не хватает еды

Малоимущим в США не хватает едыКомментарии
Призыв о помощи сотрясает продовольственные банки в Соединенных Штатах, которые опасаются, что не смогут удовлетворить потребности самых нуждающихся в эти последние недели года.
Помимо кризиса, связанного с пандемией, и нарушения цепочек поставок, от которых страдают многие экономики по всему миру, они столкнулись с новой проблемой - растущими ценами на продукты питания.
Кэти Фицджеральд добавила, что с начала пандемии около 60 миллионов человек получили доступ к системе благотворительного питания в США. Такие, как Ита Эспиноса, кто каждый день борется за то, чтобы прокормить свои семьи:
"Я приезжаю сюда, потому что мне нужна еда для моей семьи. Знаете почему? Потому что в магазинах еда очень дорогая, а денег не хватает", — говорит она.
Высокие цены влияют на потребительскую корзину малообеспеченных семей и групп населения. С приближением праздников, таких как День Благодарения и Рождество, многим приходится принести некоторые жертвы:
Плюс ко всем проблемам пищевых банков - в США были свёрнуты сразу несколько федеральных программ продовольственной поддержки населения.
И вряд ли ситуация улучшится в краткосрочной перспективе. Большинство экспертов считают, что для разрешения глобального кризиса дефицита потребуются месяцы.
Между тем, цены следуют курсу, диктуемому законом спроса и предложения.