Пандемия угрожает продовольственной безопасности

Глава Всемирной продовольственной программы предупредил лидеров самых богатых государства мира, что из-за пандемии коронавируса миллионы людей столкнутся с голодом в экономически уязвимых и раздираемых конфликтами странах, если финансирование этого Агентства ООН будет сокращено.

По словам Дэвида Бизли, поддержание цепочки поставок имеет сегодня решающее значение, учитывая многочисленные для этого препятствия: закрытые границы, порты и дороги, экспортные ограничения, сокращение сельскохозяйственного производства.

В британской столице штаб продовольственной помощи нуждающимся находится в выставочном центре Олимпия. Здесь добровольцы собирают и распределяют продуктовые наборы для всех нуждающихся, число которых за последнее время заметно возросло.

"До начала эпидемии мы раздавали до 110 посылок в неделю тем, кто приходил, то есть кормили около 250 человек в неделю. В настоящий момент мы раздаем такое количество продуктовых наборов каждый день, пять-шесть дней в неделю!", - говорит Дэфин Айканз, исполнительный директор Hammersmith & Fulham Food Bank.

Добровольцы видят всё больше людей, которые никогда раньше не пользовались продовольственной помощью: "Люди, у которые было собственное дело, больше не получают дохода, их семьям приходится бороться за выживание. Так обычно и бывает: этот кризис больнее всего ударил по самым бедным, и это просто неправильно, это нечестно!"- заключает Дэфин Айкенз.

"По мере того, как затягивается кризис, все больше европейцев теряют рабочие места или оказываются вынуждены прибегнуть к частичной занятости, - передаёт из Лондона наш специальный корреспондент Трент Мюррей. - Роль таких благотворительные организаций резко возросла, причем не только в Великобритании. Их работа невозможна без добровольцев, кто-то открыл в себе призвание помогать людям с начала кризиса".

"Я сидел дома из-за пандемии коронавируса и подумал, что будет лучше помочь обществу и нуждающимся, а не играть в игры весь день", - говорит Йонис Ахмед.

Все больше государств задумываются над необходимостью обеспечить продовольственную безопасность. На прошлой неделе глава Всемирной продовольственной программы предостерёг международное сообщество о необходимости принять срочные меры по финансированию деятельности его агентства, в противном случае мир ждёт "библейский голод". К концу 2020-го, по его данным, еще 130 миллионов человек могут оказаться на грани выживания.