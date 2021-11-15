В США не хватает рождественских ёлок

В Калифорнии, самом населённом штате США, не хватает рождественских ёлок. Не только проблемы связанные с пандемией, но и жара, засуха и лесные пожары привели к тому, что натуральных деревьев срубили очень мало. Причём эта проблема касается не только праздничных украшений, и может иметь долгосрочные последствия: деревья растут не быстро.

Сидни Булушен, продавец ёлок:

"Число срубленных деревьев сократилось примерно на 40% во всей отрасли. Это серьёзная проблема. На многих участках ёлок уже не осталось, и из-за этого возможность купить их сильно ограничена".

Некоторые хозяйства на Западном побережье США потеряли из-за погоды до 90% "урожая" ёлочек.

С искусственными деревьями тоже не всё гладко. И эта проблема тоже касается практически всех товаров. Поставки из Китая замедлились и стали в несколько раз дороже — сразу из-за многих факторов, вызванных коронакризисом. По той же причине в самих США возникли проблемы с логистикой и цепочками поставок. Так что и пластмассовых ёлок будет в Штатах меньше и стоить они будут дороже.