Премия мира вручена Всемирной продовольственной программе ООН

Руководитель Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли получил Нобелевскую премию мира, присуждённую его организации. Медаль и диплом ему вручили в штаб-квартире в Риме. В Осло Бисли не смог приехать из-за коронавируса:

"Спасибо Норвежскому Нобелевскому комитету за эту большую честь. Также я благодарю вас за признание нашей работы по обеспечению пропитанием людей с целью борьбы с голодом, с нарушением привычного образа жизни, предотвращения массовой миграции, прекращения конфликтов и создания стабильности и мира".

Норвежский Нобелевский комитет присудил премию мира Всемирной продовольственной программе ООН за "усилия в борьбе с голодом, вклад в достижение мира в зонах конфликтов и деятельность по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов". Размер награды в этом году составит 10 миллионов крон (это почти миллион евро). Лауреаты Премии мира как правило жертвуют полученные деньги на благотворительность.