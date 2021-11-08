Столицу Китая, Пекин, и северные провинции страны занесло снегом из-за мощного снегопада. Температура в этих регионах упала до минусовой отметки, в отдельных регионах выпало до 300 миллиметров снега.

По словам метеорологов, это один из самых ранних снегопадов за последнее время, обычно первый снег приходит в Пекин в конце ноября. Впрочем, похоже многие жители города против этого совсем не были.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля следующего года.