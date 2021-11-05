В Берлине погиб сотрудник российского посольства

В Берлине погиб сотрудник российского посольстваКомментарии
Немецкие СМИ сообщили о гибели сотрудника российского посольства в Берлине.
Тело 35-летнего дипломата обнаружили утром 19 октября перед зданием дипмиссии РФ. Согласно официальному дипломатическому списку, он был аккредитован в Берлине с лета 2019 года в качестве второго секретаря посольства.
Немецкие службы безопасности, по информации издания Der Spiegel, считают его сотрудником российских спецслужб, работавшим в Германии под прикрытием.
Посольство России в ФРГ не дает подробных комментариев относительно гибели мужчины и считает некорректными спекуляции в СМИ на эту тему.
"Трагический несчастный случай с российским дипломатом произошел 19 октября 2021 года. Все формальности, связанные с отправкой тела дипломата на родину, были оперативно урегулированы с компетентными правоохранительными и медицинскими органами Германии в \_соответствии с действующей практикой"_, - говорится в сообщении на веб-сайте посольства.
"Появившиеся в ряде западных СМИ в контексте данного трагического \_происшествия спекуляции считаем абсолютно некорректными"_, - отметили в российском диппредставительстве.
Сообщается, что мужчина выпал из окна верхнего этажа здания посольства. Бригада скорой помощи, прибывшая на место, не смогла его реанимировать.
В посольстве не согласились на проведение вскрытия, отмечает Der Spiegel.
Поскольку погибший имел дипломатический статус, немецкая прокуратура не начинала расследования по факту его гибели.
Издания The Insider* и Bellingcat* утверждают, что им удалось установить личность погибшего.
По их информации, это Кирилл Жало, сын начальника Управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенанта Алексея Жало.
* Признаны иностранными агентами