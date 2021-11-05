Россия не заплатит бывшим акционерам ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа и постановил пересмотреть его.

Многолетняя судебная тяжба в Нидерландах началась в 2014 году, когда Постоянный арбитражный суд постановил, что Россия нарушила международные обязательства, предприняв действия, направленные на банкротство компании ЮКОС.

Большая часть активов ЮКОСа, крупнейшей нефтяной компании России, была поглощена «Роснефтью». Бывшие акционеры ЮКОСа обратились в суд в Гааге с требованием вернуть активы.

Позиция России по этому делу была такова: гаагский арбитражный суд не вправе был рассматривать это дело, поэтому выплат по его решению из российской казны не будет.