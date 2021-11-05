Европа: антирекорды по заболеваемости ковидом

В Европе стремительно растет число случаев заражения коронавирусом. По данным Института Роберта Коха, в Германии за сутки инфекция выявлена у более чем 37 тысяч человек. Это максимум за все время пандемии. ФРГ не единственная страна, где ухудшается эпидемическая ситуация.

Ханс Клюге, директор европейского бюро ВОЗ:

"В совокупности в Европейском регионе зарегистрировано больше случаев заболевания ковидом чем в Юго-Восточной Азии, Восточном Средиземноморье, Западной части Тихого океана и Африке вместе взятых. Мы снова находимся в эпицентре. На континенте за время пандемии были инфицированы 78 миллионов человек. Почему в Европе и Центральной Азии четыре недели подряд наблюдается резкий рост заболеваемости? На это есть две причины: во-первых, недостаточный охват населения вакцинацией и, во-вторых, ослабление санитарных и социальных мер по борьбе с инфекцией".

Власти Хорватии, где в четверг был зафиксирован антирекорд по числу заболевших - 6310 человек, призывают граждан сделать прививку от коронавируса. В республике, где полностью вакцинированы чуть более 53% взрослых граждан, в ближайшее время собираются расширить сферу применения ковид-паспортов.

Минздрав Австрии, из-за увеличения загруженности больниц, планирует дополнительные ограничения для непривитого населения. В Вене со следующей недели доступ в заведения общепита и салоны красоты будет открыт только для вакцинированных или переболевших ковидом граждан. Таким образом, пойти в ресторан с ПЦР тестом уже не получится.