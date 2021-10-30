В столице Судана Хартуме ощущается напряженная атмосфера. Улицы пока пусты, но позднее здесь ожидается массовая демонстрация против военных, захвативших власть в стране. Сообщается, что армия перекрыла все мосты в провинции Хартум, на въездах и выездах из столицы разворачиваются блок-посты.
После продолжавшихся несколько недель акций протеста военные в ночь на 25 октября арестовали гражданского премьер-министра Абдаллу Хамдука, а также ряд высших чиновников и видных политиков. Председатель Переходного Военного совета Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил чрезвычайное положение и распустил кабинет министров. По его словам, вооруженные силы будут удерживать власть до июля 2023, когда в стране должны пройти всеобщие выборы.
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