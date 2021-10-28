Столкновения у мусульманского кладбища в Иерусалиме

Стычками между протестующими и полицией обернулась подготовка участка под расширение национального парка у Львиных ворот в Иерусалиме. Здесь расположен вход на старое мусульманское кладбище. По легенде, его создали в XV в. специально, чтобы не допустить прихода иудейского мессии через замурованные Золотые ворота, — остановить его должны быть похороненные воины Ислама.
Палестинцы, протестующие против расширения парка, говорят, что ради этого проекта уничтожают часть кладбища и оскверняют захоронения. Конфликт с полицией возник, когда люди пытались пройти на огороженную территорию к могилам. Силовики пригрозили собравшимся оружие и разгоняли людей дубинками.
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