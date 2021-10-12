В США дали приз самой тяжёлой тыкве

Самую тяжёлую в США тыкву вырастил фермер из штата Вашингтон. Он занял первое место на 48-м "тыквенном" чемпионате, который проходил в Калифорнии. "Чемпион" весит 994 кг — 2191 фунт.

Второй год подряд состязание проводится без зрителей, но именно в прошлом году там отметилась самая тяжёлая тыквина, которую когда-либо измеряли в Северной Америке: 1066 кг.