В США дали приз самой тяжёлой тыкве

Самую тяжёлую в США тыкву вырастил фермер из штата Вашингтон. Он занял первое место на 48-м "тыквенном" чемпионате, который проходил в Калифорнии. "Чемпион" весит 994 кг — 2191 фунт.
Второй год подряд состязание проводится без зрителей, но именно в прошлом году там отметилась самая тяжёлая тыквина, которую когда-либо измеряли в Северной Америке: 1066 кг.
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