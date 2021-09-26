Кабул: один вечер из жизни горожан

Вечер в афганской столице. В местном парке аттракционов развлекаются отдыхающие. На качелях, каруселях, в тире - дети или взрослые мужчины. Женщин - единицы, и те - в хиджабах.
На дорогах талибы ведут досмотр проезжающих машин. Возле местной пекарни толпа людей собралась на раздачу бесплатного, по-видимому, не ушедшего на реализацию, хлеба.
Пустая казна, коллапс системы госфинансирования, заморозка валютных резервов - жители в большинстве своём оказались на грани нищеты, им грозит голод - бьют тревогу НКО.
Афганистан давно и почти полностью зависит от иностранной помощи. В ООН рассматривают вопрос о выделении 1,2 миллиарда долларов средств на обеспечение населения товарами первой необходимости.
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