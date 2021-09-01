На Шри-Ланке родились слонята-близнецы

На Шри-Ланке в приюте для слонов случилось радостное событие. У пары животных - Суранги и Панду родились близнецы мужского пола. Это первые близнецы, появившиеся на свет в неволе на Шри-Ланке с 1941 года. И мать, и детеныши чувствуют себя хорошо. В приюте, который был открыт в 1975 году, живут более 80 нуждающихся в помощи человека слонов.

Многие состоятельные люди на Шри-Ланке держат слонов в своих усадьбах, чтобы продемонстрировать богатство. Увы, порой с животными обращаются жестоко. По данным защитников природы, за последние 15 лет из естественной среды обитания были вывезены более 40 слонят. Поимка диких слонов в стране считается уголовным преступлением за которое грозит серьезное наказание.