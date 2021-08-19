Германия: активисты выступили против климатической политики

Активисты вышли на улицы Берлина в знак протеста против климатической политики правительства Германии.
Сторонники экологического движения Extinction Rebellion заблокировали дороги, ведущие к Министерству продовольствия и сельского хозяйства. В руках они держали баннеры и плакаты с лозунгами "Защитите нашу Землю", "Одна планета, один шанс" и "Климат — в приоритете".
Протестующие потребовали от правительства конкретных шагов по защите климата и введения мер, которые бы гарантировали использование ресурсов так, чтобы они не загрязняли окружающую среду.
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