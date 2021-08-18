Активисты пришли к офису ООН в Женеве в знак поддержки Афганистана

Во вторник, 17 августа, около трехсот активистов пришли к офису ООН в Женеве, чтобы привлечь внимание к положению женщин и проблеме свободы слова в Афганистане после захвата страны талибами.

Демонстранты призвали не запрещать афганским женщинам и девочкам получать образование — как это было в конце 1990-х, когда власть в стране принадлежала боевикам движения "Талибан".

Протестующие держали в руках плакаты с лозунгами "Мы хотим мира", "Спасите Афганистан", "Стоп терроризму" и "Швейцария не должна молчать". Некоторые — заворачивались в красно-зелено-черные флаги Афганистана, которые талибы заменили на белые.