Талибы ведут наступление на Кабул со всех направлений

Под контроль радикального движения "Талибан" перешли уже все самые большие города. В МВД Афганистана заявляют, что боевики ведут наступление на Кабул со всех направлений и уже вошли в некоторые районы, водрузив там свой флаг. Кабульский университет на западе столице перешел под контроль талибов. В администрации президента заверили, что город не подвергался нападениям.

Ранее Джелалабад — административный центр провинции Нангархар — был захвачен без боя, губернатор сдался талибам, которые перекрыли затем шоссе, ведущее в Кабул.

Талибы также контролируют все КПП страны и в воскресенье захватили город Майданшахр, центр провинции Майдан-Вардак, находящийся к югу от Кабула. Покинуть страну теперь можно только из аэропорта Кабула

Представители талибов в Дохе заявляют, что не планируют захват Кабула с применением силы и все желающие смогут покинуть город. Боевикам отдан приказ остановиться на подступе к городу, но местные жители сообщают, что формирования талибов уже проникли в некоторые районы. Талибы утверждают, что ведут в данный момент переговоры о мирной передаче власти.

В Кабуле в субботу сохранялась относительно спокойная обстановка. "Мы не можем вернуться обратно в темные времена. Я — женщина, я ничего не боюсь, ни Пакистана, ни Америки. Даже сегодня я остаюсь в городе. Даже если меня убьют, даже если они меня найдут, я их не боюсь. Чего мне бояться? Это моя земля, моя родина", — говорит местная жительница.

Беженцы со всей страны устремились в Кабул, опасаясь вооруженного насилия, сотни тысяч афганцев покинули свои дома.

Накануне президент Ашраф Гани впервые за долгое время обратился к нации и заявил, что проводит обширные консультации с целью достижения прекращения огня.

Соединенные Штаты приступили к эвакуации сотрудников посольства , для чего развернут в Афганистане в целом пять тысяч военных.

В провинции Герат талибы установили свои флаги на административных зданиях и начали выдавать сдавшимся военными справки об амнистии.

В ООН заявляют, что Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы и призывают соседние страны не закрывать границы для беженцев.