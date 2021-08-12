Француз в вингсьюте пролетел над горнолыжным курортом в Альпах

Француз Фред Фюген в вингсьюте пролетел над горнолыжной станцией Аворья в Альпах на скорости 250 км/ч. Член знаменитой команды Soul Flyers пересек курорт на высоте лишь 15 метров.
Спортсмен-экстремал выпрыгнул из вертолета, летящего в километре над землей, и, пролавировав между крышами альпийских шале, открыл парашют и приземлился у станции канатной дороги. За ним следовал оператор Венсан Котт.
"В мире не так много мест, которые позволили бы осуществить такую линию полета. Здания построены на склоне горы на одном уровне, поэтому здесь легко снова оказаться на высоте, когда дома закончились", — рассказал Фред Фюген.
Фред Фюген — один из самых знаменитых парашютистов-бейсджамперов в мире. В 2014 он спрыгнул с самого высокого здания в мире — небоскреба "Бурдж-Халифа" в Дубае, в том же году — совершил прыжок над горой Монблан при температуре -55 градусов Цельсия с высоты 10 000 метров, а в 2018 — в вингсьюте залетел в летящий самолет, спрыгнув со скалы.
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