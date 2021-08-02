Евростат: безработица в ЕС снизилась

По оценкам Евростата, в июне 2021 года в Евросоюзе насчитвалось 14 млн 916 тыс безработных мужчин и женщин. Правда, показатель этот всё же лучше, чем в предыдущем месяце.

С учётом сезонных колебаний назанятость в зоне евро достигла 7,7% - на 0,3% меньше, чем в мае 2021 и июне 2020 года.

В целом по ЕС уровень безработицы в июне составил 7,1% (в мае этот показатель достигал 7,3%), столько же было зарегистрировано в июне 2020 года.

Уровень незанятости среди молодежи в ЕС составил 17% - это означает, что 2 млн 967 тыс молодых людей в возрасте до 25 лет не имеют работы.

Но ситуация варьируется от страны к стране: пальма первенства здесь принадлежит Испании (37,1%), на втором месте Греция (27,9%), на третьем - Италия (29,4%). Самые низкие показатели у Чехии (7,1%), Германии (7,5%) и Нидерландов (7,6%).

Среди женщин стран ЕС безрабтица в июне также снизилась по сравнению с маем с 7,7% до 7,5 %, а у мужчин уровень безрабтицы в июне составил 6,7% в июне, тогда как в мае он достил 7%.