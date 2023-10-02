By Euronjews /AFP

Уровень безработицы в еврозоне снизился на 0,1 пункта в августе по сравнению с июлем, до 6,4% работающего населения, что является самым низким уровнем за всю историю, согласно данным Евростата, опубликованным в понедельник.

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Уровень безработицы в еврозоне снизился на 0,1 пункта в августе по сравнению с июлем, до 6,4% работающего населения, что является самым низким уровнем за всю историю, согласно данным Евростата, опубликованным в понедельник.

В июне показатель уже достиг 6,4%, что является самым низким уровнем с тех пор, как Европейское статистическое управление начало составлять этот ряд в апреле 1998 года для стран, принявших единую европейскую валюту.

В июле также было объявлено о ставке 6,4%, но затем она была пересмотрена до 6,5%.

Уровень безработицы снизился на 0,3 пункта по сравнению с августом 2022 года.

В Евросоюзе в целом уровень безработицы вырос до 5,9% в августе, как и в мае и июне, и снизился на 0,1 пункта по сравнению с июлем, сообщили уточнили из того же источника.

Безработица в Европе значительно снизилась с середины 2021 года благодаря сильному восстановлению экономики после Covid, последовавшему за исторической рецессией.

Несмотря на стагнацию экономической активности в еврозоне с конца 2022 года, вызванную последствиями войны на Украине и всплеском инфляции, она продолжала снижаться, прежде чем стабилизироваться с весны на беспрецедентном за четверть века уровне. .

Около 12,8 миллиона мужчин и женщин были безработными в августе в двадцати семи государствах-членах ЕС, в том числе 10,9 миллиона в двадцати странах, использующих единую валюту.

Уровень безработицы во Франции в августе достиг 7,3%, как и в Италии, снизившись соответственно на 0,1 и 0,2 пункта по сравнению с июлем.

В Германии он составил 3%, как и в предыдущие три месяца.

Самые низкие показатели в ЕС были зафиксированы в Чехии (2,5%), на Мальте (2,7%) и в Польше (2,8%).

Самые высокие зафиксированы в Испании (11,5%) и Греции (10,9%).

Молодые люди в возрасте до 25 лет по-прежнему страдают гораздо сильнее, чем население в целом: уровень безработицы в ЕС в целом составил 14%, а в еврозоне - 13,8% в августе.

Данные Евростата основаны на определении безработицы Международного бюро труда (МОТ). Безработными считаются люди, которые активно искали работу в течение предыдущих четырех недель и готовы приступить к работе в ближайшие две недели.